В Курской области почтальона обвиняют в присвоении крупной суммы

1 Авг. 13:39 2018-08-01T16:07:34+03:00

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В суд отправили дело против почтальона структурного подразделения Глушковский почтамт УФПС Курской области - филиала ФГУП «Почта России». Женщину обвиняют по статье 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение имущества, вверенного виновному).

В апреле почтальон получила в подразделении Глушковский почтамт УФПС Курской области больше 290 тысяч рублей. Деньги предназначались для раздачи пожилым жителям поселка Теткино в качестве пенсионных выплат. Но в процессе доставки пособий по месту жительства пенсионеров женщина присвоила больше 90 тысяч рублей и потратила их на свои нужды, считают следователи.

Теперь дело рассмотрит суд.

В УФПС Курской области сообщили, что почтальона поймала начальник отделения. Она же подала заявление в полицию.

- Происшествие не отразилось на клиентах, деньги им были выплачены за счет почтовых средств в тот же день.Свою вину сотрудница признала полностью, большую часть денег она уже выплатила предприятию в досудебном порядке, - добавили в УФПС региона.