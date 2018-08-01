Под Курском пройдут Карповские чтения
Здесь же пройдет распродажа книг курских писателей
Литературные праздники постоянно проходят в Курской областиФото: Светлана ВОЛКОВА
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3 августа в Хомутовском районе пройдут 23-и Карповские чтения. Программу откроет традиционная лития на могиле писателя-земляка в селе Турка. Начало в 12.00.
В плане основных мероприятий - торжественная часть, выступления гостей, литераторов, ученых из Курска, Брянска и других городов, представителей местной власти, участников художественной самодеятельности (Центральная библиотека – 12.00).
В рамках праздника – чествование победителей литературного конкурса имени П.И. Карпова по трем номинациям.
Как всегда, будет организована продажа книг курских авторов с автографами под девизом «Цену называет покупатель».