Под Курском пройдут Карповские чтения

1 Авг. 12:39 2018-08-01T12:39:29+03:00

Здесь же пройдет распродажа книг курских писателей

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3 августа в Хомутовском районе пройдут 23-и Карповские чтения. Программу откроет традиционная лития на могиле писателя-земляка в селе Турка. Начало в 12.00.

В плане основных мероприятий - торжественная часть, выступления гостей, литераторов, ученых из Курска, Брянска и других городов, представителей местной власти, участников художественной самодеятельности (Центральная библиотека – 12.00).

В рамках праздника – чествование победителей литературного конкурса имени П.И. Карпова по трем номинациям.

Как всегда, будет организована продажа книг курских авторов с автографами под девизом «Цену называет покупатель».