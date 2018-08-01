В Курске отметят День десантника

1 Авг. 12:16 2018-08-01T12:16:28+03:00

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В четверг 2 августа в Курске будут отмечать День ВДВ. Организатором мероприятий, посвященных 88-й годовщине со дня образования Воздушно-десантных войск, выступает региональное отделение общественной организации «Союз десантников России».

Как всегда традиционный сбор ветеранов-десантников начнется в парке имени Дзержинского в 9.30. Затем участники по правой стороне проезжей части улицы Дзержинского прошествуют до Пролетарского сквера. Там в 11.00 начнется торжественный митинг с возложением венков и цветов к памятнику «Курянам, погибшим в Афганистане».

В 13.00 всех участников приглашают в храм села Анахино Октябрьского района, где пройдет молебен.

Вечером 2 августа, в 16.00 на площади Рокоссовского перед Дворцом молодежи состоится концерт военно-патриотической песни «Никто, кроме нас».