2018-08-01T09:27:55+03:00
Общество

Руководитель курского СК проведет прием

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Ольга ДАНИЛОВА
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Можно обратиться с жалобой на необъективное расследование делаМожно обратиться с жалобой на необъективное расследование делаФото: Из архива КП.
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7 августа с 15 часов первый заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области полковник юстиции Альберт Кизимов проведет прием в Щигровском межрайонном следственном отделе по адресу: Щигры, улица Большевиков, дом 22.

Телефон для справок и предварительной записи: 8 (471-45) – 4-45-54.

На прием можно обратиться по вопросам расследования уголовных дел и проведения доследственных проверок, а также с жалобами на действия (бездействие) и процессуальные решения, принятые должностными лицами СУ СК России по Курской области.

При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность.

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