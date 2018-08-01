Руководитель курского СК проведет прием
7 августа с 15 часов первый заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области полковник юстиции Альберт Кизимов проведет прием в Щигровском межрайонном следственном отделе по адресу: Щигры, улица Большевиков, дом 22.
Телефон для справок и предварительной записи: 8 (471-45) – 4-45-54.
На прием можно обратиться по вопросам расследования уголовных дел и проведения доследственных проверок, а также с жалобами на действия (бездействие) и процессуальные решения, принятые должностными лицами СУ СК России по Курской области.
При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность.