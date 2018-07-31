Курянин украл из офиса картину

31 Июль 17:45 2018-07-31T17:45:45+03:00

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Курская полиция устанавливают личность подозреваемого в совершении кражи. Мужчина похитил картину, которая висела на лестничной площадке офисного помещения по адресу Курск, улица Ленина, 40.

Картина принадлежала курянке, арендующей офис в этом здании. Женщина пришла утром на работу и картины не увидела. Она тут же позвонила в полицию, сообщает пресс-служба УМВД по Курской области.

Похититель передвигается на белой "Ниве"Фото: УМВД России по Курской области.

Оперативники просмотрели записи с камер виденаблюдения, установили подозреваемого и машину, на которой он приехал.

— Если кому-то известен человек на фото, который может управлять автомобилем ВАЗ 2131 «НИВА» белого цвета - незамедлительно сообщите в полицию по телефону 02 (с мобильного 102). Конфиденциальность гарантируется, - обращаются полицейские к гражданам.