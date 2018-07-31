Курянин украл из офиса картину
Курская полиция устанавливают личность подозреваемого в совершении кражи. Мужчина похитил картину, которая висела на лестничной площадке офисного помещения по адресу Курск, улица Ленина, 40.
Картина принадлежала курянке, арендующей офис в этом здании. Женщина пришла утром на работу и картины не увидела. Она тут же позвонила в полицию, сообщает пресс-служба УМВД по Курской области.
Похититель передвигается на белой "Ниве"Фото: УМВД России по Курской области.
Оперативники просмотрели записи с камер виденаблюдения, установили подозреваемого и машину, на которой он приехал.
— Если кому-то известен человек на фото, который может управлять автомобилем ВАЗ 2131 «НИВА» белого цвета - незамедлительно сообщите в полицию по телефону 02 (с мобильного 102). Конфиденциальность гарантируется, - обращаются полицейские к гражданам.