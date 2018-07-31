В центре Курска задымилась гостиница

31 Июль 14:13 2018-07-31T14:15:31+03:00

В гостинице было небольшое задымление Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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31 июля в 9:15 в «Службу спасения» поступила информация о возгорании в гостинице «Центральной». Дежурный по этажу сообщил, что на четвертом этаже в электрощитовой произошло короткое замыкание.

Огнеборцы ПСЧ № 4 приехали на место ЧП через две минуты. В гостинице было небольшое задымление. Большая часть людей покинули гостиницу сами. Газодымозащитники провели разведку и обнаружили на четвертом этаже еще пять человек из числа персонала. Из зоны задымления их благополучно эвакуировали.

При ЧП никто не пострадал. В ликвидации последствий задымления было задействовано десять единиц техники и 28 человек.

Главное управление МЧС по Курской области обращается к жителям региона:

— Будьте бдительными и осторожными при обращении с электроприборами, следите за исправностью электропроводки и электрооборудования. Не пренебрегайте правилами пожарной безопасности! В случае любой чрезвычайной ситуации звоните по Единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112».