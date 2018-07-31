Под Курском задержали "лже-газовиков"

31 Июль 13:21 2018-07-31T13:22:06+03:00

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В поселке Камыши Курского района жители многоэтажки сообщили своему участковому уполномоченному полиции о подозрительных незнакомцах. Трое мужчин в спецодежде ходили по квартирам с приборами, по их словам, определяющими возможную утечку газа. Если их прибор реагировал на газ, а он реагировал во всех случаях, где хозяйки квартир - пенсионерки проживали одни, то они предлагали поменять оборудование. Купить его можно было тут же.

Как выяснили сотрудники полиции, цена на предлагаемое оборудование была значительно завышена. Если реальная стоимость составляет не более 600 рублей, то местные жители заплатили от двух до 12 тысяч рублей. Подозреваемые индивидуально подходили к определению стоимости услуги. Оценивая обстановку в квартире, они делали выводы о платежеспособности будущей жертвы. Стоит отметить, что лжеработники не имели разрешения на проведение исследования и вынесения заключения об исправности газового оборудования.

Пообщавшись между собой, жители усомнились в подлинности удостоверений и законности действий лжеработников и позвонили участковому.

На месте задержали троих подозреваемых в мошенничестве. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. Полиция насчитала семь потерпевших.

Сотрудники полиции выражают благодарность жителям поселка Камыши, проявившим бдительность и оказавшим помощь в задержании подозреваемых.