В Курске столкнулись три автомобиля, один перевернулся

31 Июль 11:28 2018-07-31T11:30:13+03:00

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30 июля примерно в 17:40 возле дома № 275 на улице Верхняя Луговая 25-летний водитель автомобиля «Киа Спортеж», двигающийся в сторону Бурцевки, столкнулся с «Газелью», которой управлял 34-летний мужчина.

От удара грузовик опрокинулся на бок. Затем «Киа» влетела в «Тойоту Короллу» под управлением 39-летней женщины, которая ехала по Бурцевке в сторону 50 лет Октября.

В результате ДТП ранения получил водитель «Газели». С ранениями его доставили в городскую клиническую больницу № 4 города Курска, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.