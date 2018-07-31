2018-07-31T11:30:13+03:00
Происшествия

В Курске столкнулись три автомобиля, один перевернулся

ДТП произошло на Верхней Луговой
Яна ШЕЛЕСТ
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Ранения получил водитель «Газели»Ранения получил водитель «Газели»Фото: соцсети
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30 июля примерно в 17:40 возле дома № 275 на улице Верхняя Луговая 25-летний водитель автомобиля «Киа Спортеж», двигающийся в сторону Бурцевки, столкнулся с «Газелью», которой управлял 34-летний мужчина.

От удара грузовик опрокинулся на бок. Затем «Киа» влетела в «Тойоту Короллу» под управлением 39-летней женщины, которая ехала по Бурцевке в сторону 50 лет Октября.

В результате ДТП ранения получил водитель «Газели». С ранениями его доставили в городскую клиническую больницу № 4 города Курска, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

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