Под Курском загорелся деревянный дом
Пожар произошел в Тимском районе
При пожаре никто не пострадалФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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Деревянный дом с поселке Тим Тимского района загорелся 30 июля примерно в 18:30. На место ЧП приехали огнеборцы пожарно-спасательной части №43 Тимского района, полиция, скорая и работники электросетей. Огонь быстро потушили.
В результате пожара в жилом деревянном одноэтажном доме размером 6х7 метров сгорели кухня и коридор. Пожар тушили 13 человек, в том числе от МЧС – шесть человек и две единицы техники. Ущерб и причину пожара устанавливают эксперты.