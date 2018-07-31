2018-07-31T10:29:09+03:00
Происшествия

Под Курском загорелся деревянный дом

Пожар произошел в Тимском районе
Яна ШЕЛЕСТ
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При пожаре никто не пострадалПри пожаре никто не пострадалФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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Деревянный дом с поселке Тим Тимского района загорелся 30 июля примерно в 18:30. На место ЧП приехали огнеборцы пожарно-спасательной части №43 Тимского района, полиция, скорая и работники электросетей. Огонь быстро потушили.

В результате пожара в жилом деревянном одноэтажном доме размером 6х7 метров сгорели кухня и коридор. Пожар тушили 13 человек, в том числе от МЧС – шесть человек и две единицы техники. Ущерб и причину пожара устанавливают эксперты.

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