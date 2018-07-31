В программе «Бизнес класс» в Черноземье зарегистрировались почти 10 тысяч человек

31 Июль 10:29 2018-07-31T10:29:07+03:00

Среди участников программы — как действующие, так и начинающие бизнесмены

Изменить размер текста: A A

«Бизнес класс» - бесплатная программа для представителей микро- и малого предпринимательства от Сбербанка и Google.

К проекту не так давно подключились несколько областей региона — Воронежская, Липецкая, Белгородская, Тамбовская, Рязанская. Всего же программа «Бизнес класс» реализуется в 46 регионах страны.

- Представители бизнес-сообщества проявляют большой интерес к данному проекту, и мы получаем положительную обратную связь, - подчеркнула заместитель Председателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк, руководитель Корпоративного блока Наталия Ивлева. - Надеемся, что эта программа станет хорошим вкладом в развитие бизнес-компетенций каждого из ее участников.

- Прежде всего, ”Бизнес класс” направлен на получение практических знаний и навыков для грамотного ведения бизнеса, — прокомментировала Светлана Анурова, представитель пресс-службы компании Google Россия. — Мы надеемся, что благодаря ”Бизнес классу” в регионе появится больше представителей малого и микробизнеса, которые в дополнение к своей предпринимательской энергии и жизненному опыту приобретут набор знаний по разным аспектам бизнеса.

На правах рекламы