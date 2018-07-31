2018-07-31T10:14:57+03:00
Общество

Курск принимает «Содружество православной молодежи»

Международный съезд вот уже в одиннадцатый раз проходит на курской земле
Светлана ВОЛКОВА
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В завершении встречи «содружники» сфотографировались на память с губернатором Курской областиВ завершении встречи «содружники» сфотографировались на память с губернатором Курской областиФото: Светлана ВОЛКОВА
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С 13 июля по 2 августа по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла и митрополита Нью-Йоркского и Восточно-Американского Иллариона молодые люди из разных стран мира, объединенные православными ценностями, снова собрались вместе на съезде «Содружества православной молодежи».

В Курскую область съехались 77 представителей из девяти стран. Это девушки и юноши из Австралии, Германии, Израиля, Канады, США, Белоруссии, Украины, Грузии и России (Воронежа, Екатеринбурга, Курска, Санкт-Петербурга, Татарстана и Крыма).

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