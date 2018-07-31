В Курске задержали похитителя перфораторов
Мужчина ограбил несколько торговых центров
Похитителя задержалиФото: из архива «КП»
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За выходные в полицию поступило несколько заявлений из торговых центров. Администраторы сообщали о краже перфораторов, сообщает УМВД по Курской области.
Сотрудники полиции с помощью видеокамер установили личность подозреваемого, а затем и его местонахождение. Похитителем оказался 35-летний ранее судимый за такие же преступления мужчина.
По фактам хищений возбудили уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 158 УК РФ - «Кража». Похищенные перфораторы изъяли.
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