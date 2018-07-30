2018-07-30T18:17:33+03:00
Происшествия

Нерадивая курская мамаша издевалась над детьми

В отношении 28-летней женщины возбудили уголовное дело
Яна ШЕЛЕСТ
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Женщина регулярно избивала детейЖенщина регулярно избивала детейФото: Из архива "КП".
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В Курском районе возбуждено уголовное дело в отношении 28-летней мамы четверых детей. Женщина злоупотребляет спиртными напитками, воспитанием детей не занимается. Регулярно наносит малышам побои. Об этом рассказывают не только свидетели, в материалах дела есть медсправки о наличии у детей гематом и шрамов.

Сейчас решается вопрос о лишении матери родительских прав. На период расследования уголовного дела дети будут проживать с отцом, а мама ограничена в общении с ними, сообщает УМВД по Курской области.

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