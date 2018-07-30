В Курске 2 августа отключат воду

30 Июль 16:18 2018-07-30T16:18:51+03:00

Без воды останутся Железнодорожный и Центральный округа

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В связи с производством неотложных ремонтно-профилактических работ 2 августа с 8.00 до 21.00 будет прекращена подача холодной воды в Железнодорожный округ.

Также без воды останется центральная часть города – от ул. Никитской – ул. Кр.Октябрь – до ул. А. Невского-Сосновской, ул. Ленина, Радищева, Димитрова, Горького, Володарского, Димитрова, Семеновская, Халтурина с прилегающими к ним улицами, ул.К. Маркса 12;14 -33; 47; 51; ул.Никитская, 4, 4б, 6, 8. Ломакина, 1, 3.

— Сделайте необходимый запас воды, - обращается к курянам Курсквдоканал. Справки по телефону 70-06-14