Под Курском руководство спортшколы признали виновным в мошенничестве

30 Июль 16:07 2018-07-31T01:37:09+03:00

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Прокуратура обнаружила случаи незаконной траты бюджетных денег, которые полагались на финансирование мероприятий в сфере физической культуры.

ЧП произошло в Обоянском районе. На мошенничестве поймали должностных лиц детско-юношеской спортивной школы. Они создали на бумаге спортивно-оздоровительные группы по волейболу и легкой атлетике, но тренировки в них фактически не проводили.

Зато каждый месяц директор спортивной школы утверждал табель учета рабочего времени и расчета зарплаты и ставил туда ложные сведения. В результате бюджет Администрации района лишился 68 тысяч рублей. По материалам прокурорской проверки возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ. Приговорами суда должностные лица признаны виновными в мошенничестве.