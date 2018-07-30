В Курске откроется выставка "Милый край, ты сердцу дорог"

30 Июль 15:45 2018-07-31T14:22:15+03:00

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31 июля в 14.00 час. в Центральной городской библиотеке им. Ф. А. Семенова (ул. К. Маркса, 23) откроется художественная выставка «Милый край, ты сердцу дорог», посвященная теме родной природы.

Автор картин – художник-любитель Виктор Куприянов. Виктор Васильевич родился и живет в городе Губкин Белгородской области. Трепетная любовь и знание природы, частью которой он себя ощущает - важнейший источник его творчества.

На выставке будет экспонироваться около 20 работ. Это пейзажная живопись, отображающая величественную красоту природы, о чём красноречиво говорят названия картин: «Родные просторы», «Вечер», «Кружево берез», «Июль», «Песня природы», «Первый снег», «Иней», «Незамерзающий ручей», «Восход луны».

Картины Куприянова реалистичны, содержательны, создают лирическое настроение. Они пропитаны подлинной любовью к родной стороне, учат беречь красоту родной природы.

Книжно-иллюстративная экспозиция «Природа России в живописи» из фондов Центральной городской библиотеки имени Ф.А. Семенова познакомит посетителей с яркими иллюстративными изданиями произведений известных русских художников.

Экспозиция продлится до 30 августа.