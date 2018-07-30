В Курской области пьяный водитель врезался в опору

30 Июль 12:42 2018-07-30T12:42:48+03:00

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На пульт дежурного полиции Октябрьского района поступило сообщение о том, что по главной дороге села Черницыно движется автомобиль, за рулем которого пьяный водитель.

Спецсигналами полицейские несколько раз требовали, чтобы водитель автомобиля остановился. Но мужчина продолжил движение, нарушая скоростной режим, выезжая на встречную полосу и создавая аварийные ситуации. Нарушителю не удалось далеко уехать – не справившись с управлением, он врезался в опору линии электропередач. Сам водитель не пострадал. Полицейские задержали его на месте аварии. По внешним признакам мужчина был пьян. От прохождения медицинской экспертизы он отказался. По этому факту был составлен административный протокол. За это нарушение водителю грозит лишение водительских прав. В случае, если его задержат пьяным за рулем снова, мужчину ожидает уже уголовная ответственность.