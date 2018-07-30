«ДомКлик» признан лучшим сервисом Рунета

30 Июль 12:03 2018-07-30T14:43:58+03:00

Сервис для покупки, продажи недвижимости и оформления ипотеки Сбербанка победил в номинации «Сервисы» во Всероссийском конкурсе сайтов и мобильных приложений «Рейтинг Рунета 2018»

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Среди 42 участников номинации «ДомКлик» стал первым, пройдя три этапа отбора. Первый этап — народное голосование. Оценить номинантов могли все пользователи интернета. Во втором этапе к работе подключилось жюри: представители бизнеса и эксперты. По итогам двух туров жюри выбрало 10 финалистов.

В финале экспертный совет и члены жюри определили трех победителей в каждой номинации. Первое место в номинации «Сервисы» занял «ДомКлик» от Сбербанка.

- Мы очень рады этой награде, тем более что в этом году мы впервые участвовали в конкурсе, - рассказывает директор дивизиона «ДомКлик» ПАО Сбербанк Николай Васёв.

- Это отличная мотивация для всей команды работать еще энергичнее, чтобы оправдать доверие и симпатию наших пользователей и жюри.

Конкурс «Рейтинг Рунета» проводится с 2010 года. В нем ежегодно участвуют около 300 компаний.

В конце 2017 года сервис «ДомКлик» занял 5-е место среди сайтов по поиску недвижимости в России (по рейтингу Similar Web) за год работы.

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