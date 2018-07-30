Курский ФК «Авангард» одержал победу на воронежским «Факелом»

30 Июль 10:42 2018-07-30T10:42:03+03:00

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29 июля в Курске на стадионе «Трудовые резервы» состоялось главное дерби Черноземья – матч между воронежским «Факелом» и курским «Авангардом». Куряне обыграли воронежцев со счетом 1:0. Единственный гол в ворота «Факела» на 22-й минуте забил Роман Акбашев.

Во втором тайме главный тренер воронежцев Сергей Волгин в перерыве сделал сразу три замены. Футболисты «Факела» на 57 минуте чуть не сравняли счет. Мяч Сергея Орлова попал в штангу.

В середине второго тайма Игорь Беляев сделал несколько замен. Воронежцы создали несколько опасных моментов, но безуспешно. В итоге победа осталась за Курском. Она стала для курян 800-й в первенствах страны.

ФК «Авангард» после 3 тура имеет в активе 4 очка . Следующий матч сине – белые проведут 4 августа. Наша команда сыграют на выезде с подмосковными «Химками».

За матчем наблюдали 4 тысячи зрителей. Как стало известно из соцсетей, из Воронежа в Курск приехали воинственно настроенные ультрас в составе 70 человек. Парни с футбольной атрибутикой разместились в одном из курских кафе и пытались вызвать на «кулачный бой» местных болельщиков.