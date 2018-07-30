В Курской области загорелась квартира

30 Июль 09:45 2018-07-30T09:45:52+03:00

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Сообщение о пожаре в квартире на втором этаже в селе Волфино Глушковского района поступило в «Службу спасения» 29 июля в 13:54, передает ГУ МС по Курской области. На место происшествия выехали пожарные-спасатели ПСЧ № 24 и ДПК Глушковского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей.

Огонь потушили в 14:09. В результате пожара сгорела жилая комната, огонь повредил потолочные перекрытия и кровлю. В ликвидации пожара принимали участие 16 человек и 5 единиц техники, в том числе от МЧС 8 человек, 3 единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.