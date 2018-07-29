2018-07-29T11:10:34+03:00
Происшествия

На трассе в Курской области Kia Rio слетела в кювет

Пострадал водитель
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Сообщение о ДТП поступило на номер «Службы спасения - 112» в 15:53 в субботу, 28 июля. Авария случилась на автодороге Короча - Горшечное в Горшеченском районе. Как сообщили в ГУ МЧС по региону, водитель легкового автомобиля Kia Rio не справился с управлением и слетел в кювет. В результате ДТП пострадал водитель. Всего к ликвидации аварии привлекалось девять человек и три единицы техники.

Спасатели просят всех участников движения соблюдать правила дорожного движения. В случае любой беды звоните на единый номер вызова экстренных служб – «112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

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