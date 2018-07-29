Полицейские просят курян помочь в поисках 56-летнего мужчины

29 Июль 10:58 2018-07-29T10:58:29+03:00

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Курские правоохранители разыскивают утратившего связь с родственниками 56-летнего Анатолия Конева. Житель деревни Будище Большесолдатского района в августе 2003 года уехал из Курска на работу в Москву и пропал. С тех пор его местонахождение не известно.

Также полиция просит помочь в поисках 57-летней Татьяны Сухоруковой. Уроженка хутора Бердин Большесолдатского района в ноябре 2008 года уехала на работу в Москву на Лосиноостровский электродный завод и также пропала. С тех пор ее местонахождение не известно.

Все, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемых, правоохранители просят сообщить об этом по телефону 02, с мобильного 102 или в ближайший отдел полиции.