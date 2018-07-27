В Курске таксист ограбил пассажирку

27 Июль 18:48 2018-07-27T18:50:46+03:00

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В Северо-Западный отдел полиции обратилась девушка с заявлением о том, что у нее украли банковскую карту и сотовый телефон. После этого с банковской карты сняли деньги, сообщает пресс-служба УМВД по Курской области.

Девушка рассказала, что вечером ехала по городу на такси. Сотрудники уголовного розыска быстро вычислили таксиста, который подвозил владелицу пропавшего имущества домой. Им оказался 22-летний, ранее не судимый молодой человек.

Он сознался в содеянном и признался, что пассажирка сама оставила свои личные вещи в автомобиле. Таксист решил воспользоваться данной ситуацией, подключил приложение «Мобильный банк» на своем телефоне. А затем перевел с украденной банковской карты на свой счет 15 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Парню грозит лишение свободы на срок до пяти лет.