Курский педагог, обвиняемый в педофилии, идет под суд

27 Июль 18:26 2018-07-27T18:29:26+03:00

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Первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета по Курской области завершил расследование уголовного дела в отношении 47-летнего жителя города Курска. Бывший педагог интерната обвиняется в половом сношении с несовершеннолетним, в изнасиловании и развратных действиях.

"КП" рассказывала, что мужчина работал заместителем директора по воспитательной работе школы-интерната для детей с ограниченными возможностями. В 2015 году он прямо в своем кабинете вступил в половую связь с несовершеннолетней воспитанницей учебного заведения. В 2016 - 2017 годах неоднократно совершал в отношении девочек, проживающих в интернате, насильственные действия. Одной из воспитанниц педагог также звонил по телефону и разговаривал с ней на интимные темы, удовлетворяя свои сексуальные фантазии.

Напуганные подростки, имеющие психические отклонения, боялись рассказывать об «особых» отношениях с замдиректора. Педагога «сдал» один из сотрудников интерната. После этого правоохранители провели ряд оперативных мероприятий. Мужчину задержали на своем рабочем месте.

При задержании учитель сопротивления не оказывал, в преступлениях своих сознался сразу. Из служебного кабинета педагога и его квартиры изъяли компьютерную технику. Учителя сразу арестовали. Следствие собрало достаточно доказательств. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает СУ СК по Курской области.