По Курску пройдет "Трамвай-книгочей"

27 Июль 15:36 2018-07-27T15:36:36+03:00

На этот раз акция приурочена ко Дню дружбы

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30 июля в 11.00 Централизованная система библиотек города Курска» совместно с МУП «Курскэлектротранс» приглашает жителей и гостей города стать участниками увлекательного путешествия в «Трамвае-книгочее», посвященного международному Дню дружбы.

Ежегодно с 2011 года во всем мире отмечается международный День дружбы. Дружба во все времена была одной из самых главных ценностей в жизни каждого человека и всегда сочетала в себе такие теплые и добрые чувства, как преданность, доверие и уважение.

В салоне будут развешены яркие информационные плакаты, цитаты и высказывания, посвящённые празднику. Организаторы представят пассажирам произведения о крепкой дружбе и настоящих друзьях. Среди них - «Три мушкетера» А. Дюма, «Гардемарины, вперед!» Н. Соротокиной, «Два капитана» В. Каверина, «Сердца трех» Д. Лондона, «Тимур и его команда» А. Гайдара и др. Курские поэты прочтут свои произведения.

По традиции в «Трамвае-книгочее» будут выбран «счастливый пассажир». Первый, вошедший на остановке «Проспект Дружбы», станет обладателем подарка от организаторов проекта.

Стартует «Трамвай-книгочей» с площади Дзержинского в 11.00, далее - по маршруту № 3 от остановки пл. Дзержинского – АООТ Курскхимволокно – автовокзал – пл. Дзержинского.