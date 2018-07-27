Курские приставы арестовали 35 объектов недвижимости

27 Июль 15:31 2018-07-27T15:31:30+03:00

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На исполнении у судебных приставов по особым исполнительным производствам УФССП по Курской области находилось исполнительное производство о взыскании с должника-организации налогов и сборов на сумму более 37 млн рублей.

Приставы вручили требование об исполнении решения суда и предупредили организацию об административной и уголовной ответственности в случае непогашения долга. В ходе совершения исполнительных действий судебный пристав арестовал расчетные счета. Под арест попало и имущество – 35 объектов недвижимости (земельные участки, незавершенные постройки и административные здания).

Меры принудительного характера возымели свое действие. Организация погасила весь долг. Исполнительное производство завершилось фактическим исполнением, сообщает УФССП по Курской области.