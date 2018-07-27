2018-07-27T15:01:17+03:00
Общество

По Курской области прокатится колокольный звон

Так отметят Крещение Руси
Светлана ВОЛКОВА
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Колокольный звон прозвучит по всей Курской областиКолокольный звон прозвучит по всей Курской областиФото: Светлана ВОЛКОВА
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В День Крещения Руси по всем храмам Русской Православной Церкви прокатится волна колокольного звона.

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, 28 июля в полдень по местному времени, в каждом храме, соборе и церкви Русской Православной Церкви прозвучит колокольный звон (в Москве — в 12:15).

Впервые волна единовременного перезвона объединила православные храмы и монастыри России, Украины, Белоруссии, Молдавии, Азербайджана, Казахстана в 2012 году.

Также колокольный звон будет звучать в это время и по всей Курской области.

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