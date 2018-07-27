По Курской области прокатится колокольный звон
Так отметят Крещение Руси
Колокольный звон прозвучит по всей Курской областиФото: Светлана ВОЛКОВА
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В День Крещения Руси по всем храмам Русской Православной Церкви прокатится волна колокольного звона.
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, 28 июля в полдень по местному времени, в каждом храме, соборе и церкви Русской Православной Церкви прозвучит колокольный звон (в Москве — в 12:15).
Впервые волна единовременного перезвона объединила православные храмы и монастыри России, Украины, Белоруссии, Молдавии, Азербайджана, Казахстана в 2012 году.
Также колокольный звон будет звучать в это время и по всей Курской области.