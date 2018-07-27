Почти две тысячи курских должников лишились водительских прав

27 Июль 14:54 2018-07-27T14:54:33+03:00

Некоторые внесли деньги еще до вручения им предупреждений

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ФССП России по Курской области активно ограничивает должников в специальных правах на управление транспортом. В результате для многих должников это ограничение стало эффективной мерой воздействия, приносящей часто быстрый результат.

Общее число исполнительных производств, в рамках которых применено ограничение прав на управление транспортом, - 1926, из них 1786 постановлений об ограничении специальных прав по исполнительным производствам о взыскании алиментных платежей.

В рамках 62 исполнительных производств на сумму 912 тыс. рублей должники внесли деньги после вручения им предупреждений еще до ограничения специального права.

В результате этого в первом полугодии 2018 года общая взысканная сумма составила более 2 миллионов рублей.

За шесть месяцев 2018 года сотрудники Госавтоинспекции Курской области завели 52 дела об административном правонарушении по статье «Нарушение установленного в соответствии с законодательством об исполнительном производстве временного ограничения на пользование специальным правом».

24 должника оштрафовали за нарушение временного ограничения на пользование специальным правом: из них четверо лишились прав на автомобиль на срок от 2 до 12 месяцев, 19 должников привлечены к обязательным работам и одного оштрафовали на 30 тысяч рублей.