В Курской области по вине молодых водителей произошло 45 аварий
За шесть месяцев 2018 года в Курской области произошло 45 аварий по вине молодых водителей. Это на 19,6% меньше, чем за такой же период прошлого года. Число погибших сократилось на 20%, раненых - на 27,4%, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД по Курской области.
За первое полугодие 2018 года водительские удостоверения получили 6115 курян. Более 4 тысяч учащихся автошкол экзамены сдали с первого раза. Недавно ужесточили требования к начинающим водителям. Это привело к снижению количества кандидатов, имеющих слабые знания.
Сотрудники Госавтоинспекции поставили перед курскими автошколами задачу по выпуску кандидатов в водители полностью готовых включиться в поток движения. Для этого были пересмотрены учебные программы. В Курской области объединили площадки при сдаче экзамена на водительские права. Такая форма обучения позволила поднять качество обучения, снизив количество аварий.