Руководство СК проведет прием в Курске
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На прием можно будет попасть 31 июляФото: Из архива "КП".
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31 июля с 15 часов первый заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Курской области полковник юстиции Кизимов Альберт Андреевич проведет прием граждан в Курском межрайонном следственном отделе по адресу: город Курск, улица Красный Октябрь, дом 21.
Телефон для справок и предварительной записи: 58-34-69.
На прием можно обратиться по вопросам расследования уголовных дел и проведения доследственных проверок, а также с жалобами на действия (бездействие) и процессуальные решения, принятые должностными лицами СУ СК России по Курской области.
При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность.