Руководство СК проведет прием в Курске

27 Июль 14:14 2018-07-27T14:14:31+03:00

На прием можно будет попасть 31 июля Фото: Из архива "КП".

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31 июля с 15 часов первый заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Курской области полковник юстиции Кизимов Альберт Андреевич проведет прием граждан в Курском межрайонном следственном отделе по адресу: город Курск, улица Красный Октябрь, дом 21.

Телефон для справок и предварительной записи: 58-34-69.

На прием можно обратиться по вопросам расследования уголовных дел и проведения доследственных проверок, а также с жалобами на действия (бездействие) и процессуальные решения, принятые должностными лицами СУ СК России по Курской области.

При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность.