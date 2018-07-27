«Мираторг» начнет строительство очистных сооружений новой мясохладобойни

27 Июль 12:57 2018-07-27T12:57:09+03:00

Завершить работы по монтажу и установке очистного оборудования планируется в начале 2020 года Фото: предоставлено пресс-службой

Агрохолдинг планирует начать их возведение в поселке Черницыно в октябре текущего года. Стоимость оборудования и работ по их монтажу - более 200 миллионов рублей

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В рамках реализации проекта «удвоения» мощностей свиноводческого дивизиона, «Мираторг» приступил к строительству крупнейшего в России высокотехнологичного завода по убою и мясопереработке.

Компания ведет свою деятельность в строгом соответствии с природоохранным законодательством и внедряет на своих предприятиях новейшие технологии, позволяющие свести до минимума влияние производства на окружающую среду. На новой мясохладобойне будут установлены современные высокоэффективные очистные сооружения мощностью 6 000 кубометров в сутки, позволяющие очистить воду до качества рыбохозяйственного назначения. Завершить работы по монтажу и установке очистного оборудования планируется в начале 2020 года – к моменту запуска первых цехов завода.

- Финансовые вложения в охрану окружающей среды и санитарно-эпидемиологическое благополучие территорий, на которых расположены производственные площадки, агрохолдинг расценивает как прямые инвестиции в качество и безопасность конечной продукции. Эффективность очистки стоков на действующем в Белгородской области мясоперерабатывающем предприятии АПХ «Мираторг» составляет 98%. На новой мясохладобойне в Черницыно будут установлены еще более современные и эффективные очистные сооружения, - прокомментировали в пресс-службе агрохолдинга.