2018-07-27T12:51:07+03:00
Происшествия

В Курске водитель «Логана» сбил пятилетнего ребенка

Мальчик гулял во дворе
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Пострадавшего доставили в больницуПострадавшего доставили в больницуФото: Яна ШЕЛЕСТ
Изменить размер текста:

Дорожно-транспортное происшествие с участием маленького пешехода произошло на проспекте Вячеслава Клыкова во дворе дома № 7, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

Примерно в два часа дня 30-летний водитель автомобиля «Рено Логан», по предварительным данным, не успел вовремя затормозить и задел пятилетнего ребенка, который находился на проезжей части.

Пострадавшего доставили в детскую областную больницу города Курска, оказали ему помощь и отпустили домой.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24