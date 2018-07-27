В Курске водитель «Логана» сбил пятилетнего ребенка

27 Июль 12:51 2018-07-27T12:51:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Дорожно-транспортное происшествие с участием маленького пешехода произошло на проспекте Вячеслава Клыкова во дворе дома № 7, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

Примерно в два часа дня 30-летний водитель автомобиля «Рено Логан», по предварительным данным, не успел вовремя затормозить и задел пятилетнего ребенка, который находился на проезжей части.

Пострадавшего доставили в детскую областную больницу города Курска, оказали ему помощь и отпустили домой.