В Курске водитель «Логана» сбил пятилетнего ребенка
Мальчик гулял во дворе
Пострадавшего доставили в больницуФото: Яна ШЕЛЕСТ
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Дорожно-транспортное происшествие с участием маленького пешехода произошло на проспекте Вячеслава Клыкова во дворе дома № 7, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.
Примерно в два часа дня 30-летний водитель автомобиля «Рено Логан», по предварительным данным, не успел вовремя затормозить и задел пятилетнего ребенка, который находился на проезжей части.
Пострадавшего доставили в детскую областную больницу города Курска, оказали ему помощь и отпустили домой.