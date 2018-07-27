Средняя цена за квадратный метр жилья в Курской области составила более 37 тысяч рублей

27 Июль 11:37 2018-07-27T11:37:47+03:00

С начала года построено больше жилья, чем в за аналогичный период прошлого Фото: Светлана ВОЛКОВА

Изменить размер текста: A A

Объем работ, выполненных в строительстве в первом полугодии этого года, составил 18,5 млрд рублей, или на 0,8% п осравнению с тем же периодом прошлого года.

За шесть месяцев 2018 года введено 221,1 тыс. кв. м жилья, или на 5,6% больше к первому полугодию 2017 года. При этом 60,5% составляют дома, построенные населением за счет собственных средств; этот показатель по сравнению с первым полугодием прошлого года составил 134,3%.

По итогам января-июня 2018 года в Центральном федеральном округе (включая Москву и Московскую область) Курская область находится на пятом месте по темпу ввода в эксплуатацию жилых домов.

Заработная плата в строительной отрасли за январь - май 2018 года составила – 27,6 тыс. рублей, или на 2,6% больше, чем в январе - мае 2017 года. По этому показателю Курская область занимает шестое место среди регионов ЦФО.

По данным Курскстата на конец второго квартала 2018 года средняя цена квадратного метра общей площади квартир по Курской области на первичном рынке жилья составила более 37 тысяч рублей, на вторичном – 38529 рублей.