В Курске откроется выставка, посвященная Курской битве

27 Июль 11:10 2018-07-27T11:11:17+03:00

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Открытие межрегиональной выставки произведений художников Курска, Орла и Белгорода, посвященной 75-летию Курской битвы, состоится 1 августа в 16.00 в Выставочном зале КТЦ «Звёздный» на Красной площади.

Выставка посвящена героическому подвигу советских людей, совершенному в тылу и на полях сражений и воплощенному в творчестве непосредственных участников военных событий и наших современников. В экспозиции будет представлено около ста произведений живописи, графики, скульптуры, плаката и декоративно-прикладного искусства. Среди авторов – известные курские, орловские и белгородские мастера, заслуженные и народные художники, лауреаты премии губернатора Курской области имени А.А. Дейнеки и премии «Прохоровское поле» (Белгород).

Это уже не первый совместный выставочный проект трех городов, осуществляемый в рамках единого экспозиционного пространства. Для наших регионов подобные выставки стали доброй традицией. Начало было положено в 2013 году, когда в Белгороде состоялась первая межрегиональная выставка художников трех городов, посвященная 70-летию Курской битвы.

Вход на выставку свободный!

Выставка продлится до 27 августа.