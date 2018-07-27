В Курской области сожгли 250 кг бройлеров

27 Июль 09:55 2018-07-27T09:55:48+03:00

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19 июля в международном автомобильном пункте пропуска «Суджа» Курской области сотрудники таможни досматривали автомобиль гражданина Украины, который следовал из Киргизии на Украину. В машине были обнаружены 16 ящиков замороженного мяса цыплёнка-бройлера общим весом 242 кг, сообщили в региональном Россельхознадзоре.

Согласно имеющимся маркировкам и клеймам мясо бройлера было произведено на предприятии Украины. Ввоз такой продукции на территорию РФ запрещен. Бройлеров изъяли. После проведения лабораторных исследований на исключение особо опасных заболеваний общих для человека и животных, мясо уничтожили на утильзаводе ООО «Экорт».