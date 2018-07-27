Под Курском ночью сгорел дом
Пожар произошел в деревне Анахино
В доме сгорела кровля и стеныФото: Яна ШЕЛЕСТ
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Жилой дом в деревне Анахино Октябрьского района загорелся 27 июля примерно в 00:15. На место ЧП оперативное приехали огнеборцы ПСЧ № 36 Октябрьского района, № 7 города Курчатова и № 12 города Курска, полиция, скорая и работники электросетей.
Пожар потушили в 00:32. В результате возгорания в деревянном одноэтажном, обшитым сайдингом доме размером 8х8 метров огонь повредил кровлю кровля и стены. Из людей никто не пострадал.
В ликвидации пожара принимали участие 15 человек и семь единиц техники, в том числе от МЧС семь человек и четыре единицы техники. Причину пожара и нанесенный огнем ущерб устанавливают эксперты.