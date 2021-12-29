Почти 1200 сотрудников МГОКа имени А. В. Варичева получили награды

По словам управляющего директора МГОКа Антона Захарова, улучшать производственные и финансово-экономические показатели, повышать безопасность труда помогают идеи, неравнодушие и вовлеченность сотрудников комбината Фото: предоставлено пресс-службой

В Курской области подведены итоги работы в 2021 году Михайловского ГОКа им. А.В.Варичева (входит в компанию «Металлоинвест»).

Награды работникам комбината за достигнутые успехи вручили в торжественной обстановке руководители Металлоинвеста, администрации Курской области и .Железногорска.

По словам управляющего директора МГОКа Антона Захарова, улучшать производственные и финансово-экономические показатели деятельности комбината, повышать безопасность труда помогают идеи, неравнодушие и вовлеченность сотрудников комбината:

– Компания ценит высокий профессионализм коллектива. В юбилейный для Металлоинвеста год – 15-летия Компании, наградами разных уровней отмечено почти 1200 сотрудников Михайловского ГОКа.

На предприятии реализуется ряд масштабных проектов, благодаря чему МГОК является лидером по производству железорудных окатышей в России. Одно из значимых событий 2021 года - вручение премии Правительства РФ за разработку и внедрение экологичной, инновационной, энергосберегающей технологии производства высококачественных железорудных окатышей при создании Обжиговой машины №3 на Михайловском ГОКе.

Модернизация обжиговых машин фабрики окомкования открыла возможность не только увеличить объемы выпуска, но и повысить качество, расширить ассортимент выпускаемой продукции. Также в уходящем году комбинат начал промышленное производство премиальных DR-grade окатышей и поставку их зарубеж.

Полным ходом идет реализация второго этапа инвестиционного проекта по строительству в карьере дробильно-конвейерного комплекса. Цель - повысить эффективность, оптимизировать затраты на добычу и транспортировку руды. В активной фазе - строительство нового корпуса дообогащения концентрата. Его запуск запланирован на 2022 год. Это позволит комбинату производить концентрат с содержанием железа до 70%. Высококачественные окатыши – это сырье для производства ГБЖ – базового продукта для «зеленой» металлургии.

В рамках инвестиционной программы по развитию горнотранспортного комплекса МГОКа в 2021 году на комбинат поступили шесть автосамосвалов БелАЗ грузоподъемностью 240-тонн, тепловоз, буровой станок и другая мощная карьерная техника.

Важная веха в истории комбината - старт промышленного туризма. Проект реализуется в рамках комплексного подхода Компании к развитию городов присутствия. Это повышает инвестиционную и туристическую привлекательность региона, а гостям и жителям области дает возможность напрямую узнать о передовых технологиях горно-металлургической отрасли, познакомиться с историей комбината, популяризирует рабочие специальности.