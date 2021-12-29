Гендиректор АО «Щелково Агрохим» Салис Каракотов празднует 68-й день рождения

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Сегодня, 29 декабря, свой День рождения отмечает российский ученый в области защиты и биотехнологии растений, Академик РАН, доктор химических наук. Заслуженный работник промышленности Московской области; почетный химик РФ; вице-президент Росссийского союза производителей химических средств защиты растений; член Межведомственной комиссии Минсельхоза РФ; Лауреат Национальной аграрной премии им. П.А. Столыпина; генеральный директор АО «Щелково Агрохим» Салис Добаевич Каракотов.

«Комсомольская правда»-Черноземье» присоединяется к поздравлениям и от всей души желаем Салису Добаевичу крепкого здоровья, стабильности, новых проектов, креативных идей, гениальных достижений.

Пусть успешно воплощаются в жизнь все задуманные планы , исполняются мечты и источник Вашей энергии никогда не иссякнет!

Благополучия в семье, «хорошей погоды в доме! Успехов, долгих лет плодотворной деятельности.