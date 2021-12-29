Праздник под открытым небом: в центре Орла открылся ледовый каток

Каток в центре города-новогодний подарок для орловчан

НОВОГОДНЕЕ ЧУДО

Завершается последняя неделя уходящего года, и орловцы с нетерпением ждут главную праздничную ночь и длинные выходные. В канун Нового года каждому хочется верить в чудо: и взрослым, и детям. И такое чудо появилось в центре города Орла – каток под открытым небом на площади Ленина.

27 декабря в юбилейный, пятый раз начал работать каток под открытым небом на главной городской площади. Традиционным спонсором новогоднего катка выступила компания «ФосАгро-Орел», входящая в крупнейшую российскую сеть дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион» (Группа «ФосАгро»). Компания – один из активных участников развития социальной сферы Орловской области.

Первые лица города и области приняли участие в торжественной церемонии открытия катка.

В прошлом году, к примеру, в рамках акции #МыВместе «ФосАгро-Орел» перечислила противотуберкулезному диспансеру средства на проведение лечебных мероприятий для лечения больных с новой коронавирусной инфекцией. А в текущем году, помимо новогоднего ледового праздника для орловцев, компания стала одним из организаторов хоккейного турнира «Наш лед», в котором принимали участие дети из нескольких регионов России до девяти лет.

Генеральный директор «ФосАгро-Регион» Андрей Вовк отметил, что «ФосАгро-Регион» пять лет подряд участвует в открытии главной новогодней площадки Орловщины и с каждым годом она становится всё лучше.

– В этом году каток стал еще ярче и красочнее. В Орловской области мы работаем уже почти 25 лет и рады быть свидетелями преобразований, происходящих в последние годы в социальной сфере, в экономике, и в том числе в сельском хозяйстве региона. Желаем всем орловчанам больших достижений и процветания в следующем году!

По дороге к катку на улице Ленина орловцев и гостей областной столицы встречают многочисленные украшения: от ярмарочных домиков со сладостями и сувенирами до ярко расцвеченных инсталляций.

В преддверии открытия на площади Ленина царит атмосфера праздника: звучит приятная музыка для всех поколений, сияет высокая новогодняя елка, и готовится принять первых любителей рассекать лед каток с искусственным покрытием.

– В этом году мы постарались превратить Орел в декорации новогодней сказки. По-иному украшены главная городская площадь и Детский парк, появились новые пространства – парк Победы и площадь Жукова. Я уверен, что эти яркие огни, которые сегодня зажигаем, обеспечат вам, дорогие друзья, новогоднее настроение, – обратился мэр города Юрий Парахин к орловцам.

Юные спортсмены получили награды из рук губернатора региона.

ПОЕХАЛИ!

– Поехали! Именно это слово подходит как для первого полета в космос, так и для сегодняшнего открытия катка! – дал старт сезону ледовых катаний губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Церемония торжественного открытия началась.

Глава региона отметил вклад ФосАгро в развитие социальных проектов на Орловщине.

– Компания «ФосАгро-Орел» и ее руководитель Сергей Александрович Засимов уже не первый год помогают открывать и совершенствовать этот объект. Несмотря на пандемию, хочется почувствовать праздничную атмосферу, она поможет подвести итоги и поставить цели на 2022 год, – подчеркнул Андрей Клычков.

Юные хоккеисты с радостью первыми опробовали ледовое покрытие.

На сцене перед катком поочередно сменяли друг друга детские коллективы, подготовившие танцы, заглянули на праздник и Дед Мороз со Снегурочкой.

На церемонии присутствовали и профессиональные тренеры спортивной школы «Ледовое поколение» со своими учениками. Первые лица города и области поздравили наставников по фигурному катанию и хоккею и вручили им медали за вклад в развитие физической культуры и массового спорта в городе Орле и воспитание подрастающего поколения. Молодые воспитанники школы также получили медали и звание «Юный хоккеист», а юные фигуристы подготовили праздничный номер и первыми опробовали ледовое покрытие.

Директор «ФосАгро-Орел» Сергей Засимов обратился к орловцам, поздравил их с Новым годом и открытием катка.

– Сегодня, в предпраздничный новогодний период, мы уже традиционно открываем городской каток, и я очень рад, что в день открытия вместе с нами присутствуют дети и их улыбки. Мы надеемся, что они с радостью будут проводить здесь время, – сказал Сергей Засимов.

И фигуристы не отстают, каток им понравился

Руководитель регионального отделения компании пожелал всем посетителям здоровья, благополучия и новогоднего настроения.

– Хочу поблагодарить правительство Орловской области за поддержку социальных проектов и лично губернатора. Мы надеемся, что пятилетние традиции продолжатся и принесут радость всем, кто будет посещать этот каток – и детям, и взрослым, – подчеркнул директор «ФосАгро-Орел».

А завершилась церемония исполнением новогоднего желания одного юного орловца. Буквально за несколько дней до открытия катка к Андрею Клычкову обратилась бабушка мальчика по имени Даниил. Она рассказала о непростой финансовой ситуации и небольшой мечте ее внука. Глава региона откликнулся на просьбу.

– В завершение я хочу исполнить одно желание. Оно небольшое, но очень важное. Желание Даниила. Наступили волшебные дни, когда нужно дарить радость другим людям, и я хочу подарить Даниилу коньки, – губернатор вручил подарок парню.

Гостей мероприятия порадовали и праздничными номерами.

ВСЕ НА ЛЕД!

Итак, каток открыт и ежедневно ждет всех желающих на массовые катания: все на лед и в выходные, и в праздники!

График работы – ежедневно с 10.00 до 21.30. В день проходит восемь сеансов массового катания, длительность каждого – один час. Старт сеансов в 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 16.00, 17.30, 19.00, 20.30. Во время получасового перерыва специальная техника сделает ровной поверхность льда, а помещение с раздевалкой и арендой спортивного инвентаря продезинфицируют.

Вход бесплатный! Ну а если у вас нет своих коньков, то здесь их можно взять в аренду.

При аренде предусмотрены льготы для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны, семей с тремя и более детьми до достижения младшим ребенком 16 лет, а также сопровождающих инвалидов I группы и детей-инвалидов.