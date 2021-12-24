Эффективно, на пользу людям

Члены ПСР-команды Курской АЭС обсуждают один из проектов «Эффективного региона».

Губернатором Курской области Романом Старовойтом направлено письмо руководителям Госкорпорации «Росатом» и АО «Концерн Росэнергоатом» с благодарностью в адрес идеологов Производственной системы Росатома Курской АЭС за помощь в реализации проекта «Эффективный регион».

Производственная система Росатома (ПСР) - это культура бережливого производства и система непрерывного совершенствования процессов деятельности. ПСР используется в атомной энергетике более 10 лет. Ее инструменты оказались пригодными для улучшения положения дел и в других сферах: здравоохранении, жилищно-коммунальном хозяйстве, транспорте, муниципальном управлении и пр.

«Идеология улучшений проста и понятна, - говорит начальник отдела развития ПСР Курской АЭС Александр Зорин. - Если делаешь то, что делал всегда, то и получишь то, что всегда получал. А если хочешь получить другой результат - сделай что-то другое».

За десять лет на Курской АЭС реализовано более 250 ПСР-проектов с совокупным экономическим эффектом более 330 млн руб., подано более 1900 предложений по улучшению с общим экономическим эффектом более 66 млн руб. Сроки ремонтов оптимизированы более чем на 197 суток. Складские площади за семь лет сократились в пять раз, а складские запасы уменьшились за четыре года почти в 20 раз.

ПСР-проекты с помощью Курской АЭС выполнены в медико-санитарной части № 125 ФМБА России. В настоящее время в городе атомщиков Курчатове с участием работников АЭС внедряются шесть проектов улучшения жизни горожан.

Инженер-метролог В. Рябухин разбирается в проблемах городской поликлиники № 5 г. Курска.

А в 2021 году «руки» Производственной системы Росатома дотянулись до Курска и Железногорска. В рамках первой волны регионального проекта «Эффективный регион» там выполнялись 24 проекта в разных сферах, 13 из них уже завершены.

На помощь региону атомная станция направила команду специалистов, владеющих технологией ПСР. Среди них инженер-программист Наталья Правдивцева, инженеры по метрологии Алексей Дремов и Владислав Рябухин, инженеры КуАЭС-2 Александр Жерденко и Кирилл Толкачев.

Итоги первой волны реализации проектов, в том числе выполненных с помощью Курской АЭС, были оценены как успешные. Например, в Курском онкологическом научно-клиническом центре благодаря помощи команды ПСР на 30% удалось увеличить прием пациентов врачами-онкологами за смену; сократилось время ожидания приема врачом-маммологом, внедрена навигация при перемещении пациентов по поликлинике, что уменьшило затраты времени в два раза.

Еще несколько проектов удалось реализовать в курских поликлиниках № 5 и № 7. Поликлиника № 5 известна горожанам высокой концентрацией пациентов и дефицитом помещений. Инженер-метролог Владислав Рябухин, занимающийся всем комплексом проблем учреждения, сумел разобраться в проблемах и помочь отрегулировать процессы. Он спроектировал новую схему расположения кабинетов и отделений, сумел выделить раздельные изолированные входы для больных и здоровых пациентов, в «красной зоне» оптимизировал маршрут пациентов. С помощью дизайнеров-волонтеров была создана единая информационно-навигационная система учреждения. Маршрут движения пациентов и количество пересечений потоков в здании поликлиники удалось сократить вдвое. Раньше, чтобы сдать кровь, пациент должен был пробежать по четырем этажам поликлиники, теперь все для этого сосредоточено на первом этаже. Для выполнения немедицинской работы в помощь медсестре приставлен оператор. Процедура забора крови ускорилась, время ожидания в очереди сократилось с 30 до 20 минут. Отрегулирована работа медперсонала на приеме для диспансеризации и профилактического осмотра. В результате в разы сократилось время ожидания пациентами инструментальных исследований (флюорография, маммография и др.), процесс диспансеризации уменьшился с трех до одного дня.

Атомщики предложили также организовать или оптимизировать call-центры поликлиник и разработали компьютерные способы точнее и быстрее реагировать на запросы пациентов.

- Главврач поликлиники № 5 Светлана Александровна Старкова поддержала наши идеи. По мнению главврача, и губернатор согласился с такой оценкой, проекты первой волны в поликлинике реализуются успешно, они рекомендованы к тиражированию в поликлиниках № 3 и № 6, - говорит Владислав Рябухин.

Инженеры Алексей Дремов и Кирилл Толкачев занимались проблемами муниципальных предприятий Железногорска «Водоканал» и «Транспортные линии».

- Мы помогаем выявлять проблемы, находить пути их решения, показываем, как это может работать и что для этого нужно сделать, если надо - обучаем людей. Предприятия должны сохранить предложенные изменения и продолжить работать по-новому - это условие проекта «Эффективный регион», - рассказывает Алексей Дремов.

В работе по совершенствованию процессов деятельности участвует практически весь персонал Курской АЭС.

На складе муниципального автотранспортного хозяйства благодаря инструментам ПСР был наведен порядок, заведены системы адресного хранения запчас-тей и неснижаемого остатка самых востребованных деталей. В итоге автобусы Железногорска возвращаются на линию после поломки всего через сутки, а раньше на ремонт требовалось пять дней. Снижено число ошибок в системе электронных платежей за проезд.

В железногорском МУП «Водоканал» главной проблемой считалось восьмичасовое отключение потребителей от водоснабжения в случае аварии на трубопроводе. Ситуа-ция усугублялась тем, что в городе разные типы труб. Атомщики совместно с другими службами города создали карты трубопровода, по которым легко понять, какое сечение труб на том или ином участке. Был наведен порядок на складе, подготовка к работе теперь идет здесь быст- рее, заранее составляются ремкомплекты для различных типов трубопроводов, передвижная мастерская оборудована по системе 5С. Просто потому что инструменты и запчасти находятся под рукой, длительность аварийно-восстановительных работ на трубопроводе удалось сократить. Теперь железногорцы в случае аварии сидят без воды гораздо меньшее время, чем было раньше.

Еще одна проблема - неплатежи потребителей. На предприятии подают на неплательщиков исковые заявления в суд. Но подготовка их ограничивалась производительностью юридического отдела. Инженер-программист Курской АЭС Наталья Правдивцева создала рабочий шаблон, автоматизировав заполнение заявлений. Это позволило за три месяца заметно улучшить финансовое положение предприятия.

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Помощь работников АЭС в создании эффективного региона продолжается, поле их деятельности расширилось. В рамках второй волны запланирована реализация 33 новых проектов в сфере социального обслуживания населения, образования, труда и занятости, госуслуг и муниципального управления. Расширяется и география деятельности атомщиков. Команда работников Курской АЭС, направленных на помощь региону, сейчас участвует в реализации проек- тов повышения эффективности также и в Обояни, и в Медвенке.

Более 250 проектов бережливости с совокупным экономическим эффектом более 330 млн рублей реализовано за десять лет на Курской АЭС

Наталия Буда