Повысили надежность и учли желания клиентов

«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» подвели итоги года. Фото: Василий Зглавуца

В рамках ежегодной итоговой конференции генеральный директор ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский рассказал об итогах работы компании, а также ответил на самые острые и актуальные вопросы представителей СМИ

Мероприятие проходило очно и в онлайн-режиме. Посвящено оно было не только итогам 2021-го, но и основным изменениям в компании за последние три года. Помимо вопросов от журналистов была организована горячая линия, на которую поступило порядка 750 обращений потребителей.

Фото: Татьяна Чернышева

Во главе угла - потребитель

В своем вступительном слове Игорь Маковский сразу отметил, что ему хотелось бы больше рассказать не о том, чем занимается их организация, а о том, для кого она трудится:

- Вся логика управления компанией направлена на клиентоориентированность, а во главе угла у нас, безусловно, потребитель. Работа «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в первую очередь нацелена на удовлетворение ожиданий клиента. Основная задача, которую мы решаем, - это надежное и качественное энергоснабжение, а также доступность электросетевых активов и проявление на каждом этапе клиентоцентричности. Последние годы наши потребители все чаще интересуются удобными и качественными сервисами. Например, люди хотят, чтобы в регионах было одно предприятие, ответственное за весь электросетевой комплекс. Чтобы они могли сделать один звонок - и главный энергетик мог решить все проблемы, связанные с электрообеспеченностью. Мы готовы это принимать и делать, готовы развивать дополнительные сервисы и услуги.

Так, для поддержки связи с клиентами было создано особое приложение, которое работает уже два месяца. С его помощью каждый потребитель может заказать любую дополнительную услугу - от праздничного оформления электрозаправочной станции до подвеса люстры в доме и монтажа выключателя. К приложению присоединились около тысячи пользователей.

Работа в пандемию

Отвечая на вопросы журналистов, Игорь Маковский подробно рассказал о принятых мерах по обеспечению беспрерывности деятельности компании во время пандемии. Так, в непростой период были вынуждены закрыть все пункты работы с потребителями и перевести их в заочный режим. В результате чего снизилось количество обращений к энергетикам. Однако сейчас удалось восстановить прежний спрос на услуги компании, притом что ни один пункт работы с потребителями для очного общения открыт не был. В 2021 году общее число обращений потребителей и клиентов составляет около 4,5 млн.

- Сотрудники - еще одна наша ценность. Это тоже наш клиент, но внутренний, - отметил спикер. - Основные ценности, которые мы им даем, - единая компания с высоким уровнем корпоративной культуры, социальной гарантией и непрерывным развитием квалификации. Стоит отметить, что в тяжелый пандемийный год, когда мы работали заочно, их доходы не пострадали.

На пресс-конференции также обсудили вопросы технологического присоединения медицинских учреждений в условиях пандемии. Игорь Маковский положительно оценил работу курских энергетиков, которые в сжатые сроки подготовили энергетическую инфраструктуру для надежного электроснабжения нового инфекционного госпиталя в Курске. Специалисты Курскэнерго реконструировали распределительные устройства на подстанции 110 кВ «Родники», проложили две кабельные линии 10 кВ, построили четыре трансформаторные подстанции каждая мощностью 630 кВА киоскового типа. Общая выделенная мощность для госпиталя - 2310 кВт.

Кроме того, энергетики Курскэнерго присоединили и обеспечили резервным питанием ряд других медучреждений, которые профилировались на ковид-лечении. В целом в 20 субъектах Российской Федерации было присоединено 586 медицинских объектов.

Главные победы

В период 2018 - 2021 годов «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» достигли многих положительных результатов. Основными показателями надежности в электросетевой компании являются средняя длительность и частота перерывов электроснабжения потребителей. Так, средняя длительность перерывов была снижена с 2,6 часа до 1,46 часа, то есть на 44%, а средняя частота перерывов - с 1,31 до 0,83, то есть на 37%. Такие кардинальные изменения произошли благодаря внедрению новых инструментов и модификации ряда процессов. Например, в геоинформационную систему в течение последних двух лет было введено около 74 млн данных об объектах компании: линиях электропередачи, трансформаторных подстанциях…

Помимо этого, построили около 20 тысяч километров новых электрических сетей, создали 3,5 ГВА трансформаторной мощности, присоединили 3800 новых производственных площадок,177 тысяч отдельных домовладений и 40 тысяч социально значимых объектов: школ, детских садов, больниц.

Одной из важных тем пресс-конференции стали результаты работы в сфере развития дополнительных услуг и сервисов, в частности, организация наружного освещения. Доля обслуживаемых светоточек на декабрь 2021-го в 20 субъектах достигла 600 тысяч. Это в два раза больше, чем в 2018 году. Филиал Курскэнерго в текущем году выполнил установку, замену и осуществляет обслуживание 747 светоточек. Уже в первом квартале 2022 года специалисты филиала установят 13 842 новых светодиодных светильника и 282 автоматизированных шкафа управления наружным освещением в 15 населенных пунктах Курской области, что позволит обеспечить надежное освещение этих населенных пунктов. При создании таких объектов большое внимание уделяется и эстетической составляющей. Поэтому каждый из них - это не только современные технологии, но и уникальный архитектурный ансамбль.

- Мы считаем это достижением, но останавливаться не планируем, - поделился гендиректор компании. - У нас есть еще ключевые работы, которые не только важны как бизнес-проекты, но и влияют на настроение граждан в регионах нашего присутствия.

Стало известно и о продолжении создания новых высокотехнологичных объектов и масштабирования инновационных проектов, среди которых применение беспилотных летательных аппаратов для автоматизированной диагностики воздушных линий, внедрение системы накопления электроэнергии, основная задача которой повышение надежности и качества энергоснабжения. Недавно в торжественной обстановке произвели дистанционный ввод в работу 31 системы накопления электроэнергии в 19 регионах присутствия ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье». В Курской области такие системы введены в д. 1-е Курасово и Катырино Курского и Октябрьского районов соответственно.

Уже сейчас во многих субъектах запущена программа создания умных сетей. Происходит автоматизация сети, создается система энергомониторинга, интеллектуальная система учета, цифровая радиосвязь. В Курскэнерго такая работа активно велась в Курском и Курчатовском районах электричес-ких сетей.

На пресс-конференции затронули и тему финансов. За три года выручка компании увеличилась в три раза - это только по рыночным услугам. В целом в нерегулируемом виде деятельности (дополнительные услуги, в которые не входят передача, распределение электроэнергии и технологическое присоединение) ожидаемый прирост выручки в этом году чуть выше 5 млрд рублей.

Ожидания оправдались

Говоря конкретно о 2021 годе, Игорь Маковский заявил, что ожидаемыми итогами он доволен, они значительно лучше, чем в 2020-м. Однако называть их прорывными все же не стоит. Это очень кропотливая, сложная, важная работа на протяжении всех последних лет.

Кристина Горбатенко.