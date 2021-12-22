В Липецке определили участок для строительства первого арендного дома

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Здание общей площадью около 10 тысяч квадратных метров появится на улице Неделина. Первый арендный проект в регионе обсуждался на совещании с участием главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова, заместителя генерального директора ДОМ.РФ Дениса Филиппова и мэра Липецка Евгении Уваркиной.

«Спрос на арендное жилье растёт, в том числе и в Черноземье. Для нашего региона это новый опыт. Будем накапливать его постепенно. Важно, что эта работа ведётся в сотрудничестве с надёжным партнёром, Единым институтом развития ДОМ.РФ», – отметил Игорь Артамонов.

«Активная работа с Липецкой областью в части развития рынка цивилизованной аренды жилья продолжается и уже дает первые результаты. Участок для строительства первого арендного дома в Липецке выбран. В ближайшее время будет определён надёжный застройщик, начнётся согласование проекта, а затем и непосредственно стройка», – прокомментировал итоги совещания Денис Филиппов.

Во время совещания стороны также рассмотрели вопросы, касающиеся разработки концепции благоустройства центральной части Липецка. Эти работы будут профинансированы Единым институтом развития и администрацией области.

В 2017 году специалисты ДОМ.РФ разработали для города дизайн-проекты благоустройства 8 общественных пространств на общей площади в 34,5 гектара в Липецке. В ноябре 2021 года ДОМ.РФ, Фонд ДОМ.РФ и администрация Липецкой области подписали соглашение о сотрудничестве в области развития территорий Липецка, в рамках которого в регионе будет развиваться цивилизованный рынок арендного жилья, а также будет разработан мастер-план развития центральной части города.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.