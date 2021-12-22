Металлоинвест - в тройке лидеров рейтинга экологической открытости WWF

В Металлоинвесте действует Экологическая программа, рассчитанная до 2025 года объемом более 22 млрд рублей Фото: предоставлено пресс-службой

На третьем месте в ежегодном рейтинге открытости экологической информации горнодобывающих и металлургических предприятий Всемирного фонда дикой природы (WWF) России по итогам 2021 года оказалась компания «Металлоинвест». Тем самым она улучшила на две позиции свой результат 2020 года.

Рейтинг формируется на основе оценок воздействия на окружающую среду, экологического менеджмента и раскрытия информации.

По словам генерального директора Металлоинвеста Назима Эфендиева, высокая оценка в независимом рейтинге ответственности бизнеса отражает нацеленность на постоянное улучшение экологической ситуации:

– Мы также продолжаем повышать качество раскрытия информации по всем аспектам воздействия производства на окружающую среду и предпринимаемых мерах по снижению этого влияния.

К слову, в Металлоинвесте действует Экологическая программа, рассчитанная до 2025 года объемом более 22 млрд рублей. Ее основные цели – снижение выбросов в воздух на 7% и переход на замкнутые циклы водоснабжения.

Компания каждый год публикует Единый отчет, включающий Годовой отчет и Отчет об устойчивом развитии, подготовленный на основе международных стандартов Global Reporting Initiative (GRI).

Ежегодный рейтинг открытости экологической информации проводится с 2015 года, по инициативе WWF и при поддержке рейтингового агентства АКРА. А с 2019 года расчет осуществляется в рамках проекта WWF «Люди – природе», который реализуется при поддержке Европейского Союза.

Сейчас Металлоинвест имеет ESG-рейтинги ведущих независимых международных агентств.

В январе 2021 года Металлоинвест получил 65 баллов из ста в ESG-рейтинге EcoVadis (улучшение на пять баллов год к году).

В июле 2021 года Sustainalytics по результатам ежегодной переоценки ESG Risk Rating присвоил Компании 27,8 баллов, улучшив рейтинг на 4 балла (чем меньше значение рейтинга, тем лучше).

В сентябре 2021 года ISS ESG повысил рейтинг Компании с уровня «С-» до «С», а в ноябре S&P CSA повысило рейтинг до 44 баллов (улучшение на 7 баллов год к году).

В декабре 2021 года Компания впервые приняла участие в рейтинге международного агентства CDP в категории «Изменение климата» и получила оценку «В-» при среднемировом значении по отрасли «С».