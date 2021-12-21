45 лет Курская АЭС дарит тепло и свет

.

Практически всю сознательную жизнь нынешнее поколение курян живет и работает, не задумываясь, откуда появляется электричество в квартирах, что оживляет станки, агрегаты и любое другое оборудование заводов и комбинатов, на стройках и в офисах. Всем известно: электричество дает атомная станция. Бесперебойно, надежно, безопасно.

.

Начало

19 декабря 1976 года на Курской земле в работу вступил энергоблок с уран-графитовым канальным реактором мощностью один миллион киловатт-часов.

На тот момент он был самым мощным единичным генератором электроэнергии в Центрально-Черноземном экономическом регионе страны.

После ввода в эксплуатацию еще трех энергоблоков-миллионников Курская атомная станция прочно заняла лидирующие позиции в электроэнергетике пяти областей Черноземья.

Она стала одной из самых мощных АЭС России.

Общая мощность в 4 миллиона киловатт-часов по сию пору не превзойдена ни одной из электростанций региона.

Польза

За 45 лет работы курские энергоблоки поставили в Единую энергосистему страны более 985 млрд кВт•ч электроэнергии, обеспечивая энергетическую безопасность территориально-промышленного комплекса на базе железорудных месторождений Курской магнитной аномалии.

Юбилейный год предприятие завершает неоспоримыми успехами, достойно выполняя свою миссию обеспечения потребителей электрической и тепловой энергией при гарантированном обеспечении безопасности как высшего приоритета в своей деятельности. Второго декабря 2021 года Курская АЭС выполнила государственный план года по выработке электроэнергии - 22,8 млрд кВт•ч. К моменту публикации в единую энергетическую сеть страны передано свыше 24 млрд кВт.ч. Потребителям электроэнергии Курской АЭС уже отпущено более 22 млрд кВт•ч, что превышает годовое потребление таких стран, как Исландия или Хорватия. Прогнозная выработка электроэнергии Курской АЭС в 2021 году ожидается в пределах 25 млрд кВт•ч.

.

Безопасность

«Все годы коллектив Курской АЭС обеспечивает надежную и безопасную эксплуатацию энергоблоков с реакторами РБМК. Высококлассные специалисты, пришедшие в свое время на атомную станцию с оборонных предприятий, сумели передать и привить своим преемникам главные правила атомщиков: работа на безопасность и работа на перспективу», - отмечает генеральный директор АО «Концерн Росэнергоатом» Андрей Петров.

Безопасность - это не просто требование к работе АЭС, это жизненное кредо персонала атомной станции, его постоянно поддерживаемый способ трудиться.

Все годы работы атомной станции жителям региона были обеспечены чистый воздух, чистая вода и заповедное природное разнообразие, наблюдаемое в непосредственной близости от АЭС на территории ее промплощадки. Несмотря на выработку колоссальных объемов электроэнергии, район присутствия Курской АЭС остается «зеленой лужайкой», на его состояние не влияют производственные процессы атомной станции.

Станция вносит свой вклад в декарбонизацию экономики. Только в 2021 году работа энергоблоков Курской АЭС предотвратила попадание в атмосферу более 12 млн тонн выбросов парниковых газов в эквиваленте СО2, которые могли бы поступить в атмосферу при сгорании органического топлива.

.

Основы успеха

Глубокая техническая модернизация энергоблоков на основе передового оборудования и без «отрыва от производства» выполнена в 1994 - 2009 годах.

Внедрение инновационных технических систем на энергоблоках Курской АЭС позволило существенно повысить безопасность работы АЭС и выйти на более качественный уровень ее эксплуатации.

Глубокая модернизация Курской АЭС укрепила международный авторитет российской атомной энергетики, ее результаты были признаны мировым профессиональным сообществом атомщиков.

Техническое и технологическое обновление производства выполняется на Курской станции в непрерывном режиме.

Модернизация обеспечила условия для продления сроков эксплуатации каждого из действующих энергоблоков КуАЭС.

Работа энергоблоков в продленный срок эксплуатации равнозначна использованию дополнительной электрической мощности 1 ГВт (равно мощности одного из действующих энергоблоков станции) в течение 60 лет.

За дополнительный период эксплуатации курскими энергоблоками выработано более 275 млрд кВт•ч электроэнергии из более чем 985 млрд кВт•ч, генерированных за все годы работы атомной станции, или порядка 28%.

Задаче поддержания работоспособности энергоблоков служит управление ресурсными характеристиками графитовой кладки реакторов.

Впервые восстановление ресурсных характеристик графита (ВРХ) реакторной установки выполнено в 2013 - 2014 годах на втором энергоблоке станции.

Наработки курян дали возможность перевести эти операции в разряд промышленной ремонтной кампании с существенным сокращением сроков и стоимости работ.

Сегодня ВРХ включается в плановые ремонты и успешно выполняется на всех действующих энергоблоках Курской АЭС.

.

Будущее - XXII век

На площадке Курской АЭС успешно реализуется один из топовых проектов Госкорпорации «Росатом» - сооружение референтных энергоблоков ВВЭР-ТОИ, в ходе которого осваиваются передовые технологии по строительству энергоблоков поколения 3+. С пуском первого из них Курская АЭС откроет очередную страницу в развитии атомной энергетики России. От реализации этого проекта зависит успех Росатома на международном рынке ядерных энергетических технологий в экспортном ориентировании.

«Исходя из главной цели Росатома - устойчивого развития, для атомной промышленности курская площадка имеет стратегическое значение. Здесь отрабатываются технологии, решения, которые будем тиражировать на зарубежные стройки. Но что еще важно для нас как государственной корпорации - это интересы людей. Замещающие мощности обеспечат энергобезопасность Центрального федерального округа, а это свыше 39 миллионов человек», - отмечает генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Строительство новых энергоблоков создает перспективу работы Курской атомной станции практически на весь XXI век.

.

Развитие региона

Социальное благополучие региона присутствия - особая забота атомного гиганта.

«Курская АЭС как лидер промышленного комплекса региона после выработки электроэнергии главной задачей видит принесение пользы людям через развитие социально значимых инициатив - городских проектов, инфраструктуры, поддержку начинаний, помогая сохранить традиции», - подчеркивает директор Курской АЭС Вячеслав Федюкин.

Благодаря присутствию на своей территории атомной станции и поддержке ее развития Курская область в целом и город Курчатов в рамках реализации Соглашения между Госкорпорацией «Росатом» и администрацией Курской области получают многомиллиардные средства дополнительно к немалым налоговым отчислениям. Город атомщиков Курчатов - это современный город без окраин, город с горизонтом развития до конца текущего столетия.

Владимир Петров