В Курской области сняли ряд ковид-ограничений: открывают солярии и СПА-салоны

Проездные теперь можно купить без предъявления QR-кода Фото: Светлана ВОЛКОВА

По итогам заседания оперативного штаба по коронавирусу в Курской области внесены изменения в распоряжение губернатора региона №60-рг «О введении режима повышенной готовности». Документ опубликован на сайте администрации, сообщили в Доме Советов.

Так, в 21 декабря максимальное количество зрителей на матчах профессиональных клубов увеличивается до тысячи человек. Фитнес-клубам и другим спортивным объектам разрешено работать с загрузкой 50%.

С 22 декабря смогут возобновить деятельность косметические, СПА-салоны, массажные салоны, солярии и иные объекты, в которых оказываются подобные услуги по предварительной записи.

Разрешается проведение культурно-массовых мероприятий в учреждениях культуры (за исключением дискотек) с заполняемостью залов не более 50%.

Для посещения всех вышеперечисленных учреждений необходимо предъявление QR-кода или иного документа о вакцинации, перенесенном не ранее шести месяцев назад коронавирусе или медицинском отводе.

Кроме того, с 21 декабря по решению оперативного штаба курянам предоставлена возможность перенести действие льготных проездных билетов, приобретенных на ноябрь 2021 года, – на январь 2022 года. Также теперь купить льготный проездной в Курской области можно без предъявления QR-кода.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1 214 человек, на ИВЛ – 93 (12 – инвазивная, 81 – неинвазивная).

По данным оперштаба на 21 декабря в Курской области всего зарегистрировано 80 649 (+155) подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

По оперативным данным оперштаба с начала пандемии от коивд в регионе скончались 1 958 человек.

В том числе за последние сутки - мужчины 81, 83 лет и женщины – 14, 55, 60, 64, 70, 91 года.

Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.