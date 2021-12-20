Железногорские педагоги получили премии Металлоинвеста

Поддержка образования - важная составляющая социальной политики компании Фото: предоставлено пресс-службой

Премий Металлоинвеста удостоились 15 железногорских педагогов. Подобные поощрения получают начинающие учителя, воспитатели, преподаватели колледжей и учреждений дополнительного образования ежеквартально.

Директор по социальным вопросам Михайловского ГОКа имени А.В.Варичева, депутат Курской областной думы Борис Сорокин отметил, что вот уже 15 лет компания «Металлоинвест» поддерживает молодых педагогов города и района.

- Вы пока еще в начале своего трудового пути, но уже показываете высокие результаты в работе. Вы даете образование детям, формируете в них высокие нравственные качества, воспитываете настоящих граждан своей страны, - сказал Борис Сорокин.

Он также поблагодарил учителей и воспитателей за любовь к своему делу.

В свою очередь преподаватели рассказали о своих успехах и поблагодарили горняков за поддержку.

Так Кирилл Шорохов, педагог Железногорского горно-металлургического колледжа рассказал, что еще совсем недавно сам был студентом колледжа, а теперь преподает программирование:

– Эта премия стала для меня приятной неожиданностью, планирую потратить ее на новогодние подарки родным и близким!

Поддержка образования - важная составляющая социальной политики компании. В рамках социально-экономического партнерства с администрациями города и области компания финансирует реконструкцию и строительство новых образовательных объектов, открытие компьютерных классов, учебных лабораторий, спортивных многофункциональных площадок, поддерживает проведение городских педагогических конкурсов.