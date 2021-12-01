Школы Липецкой области становятся гуманными

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Проект «Гуманная школа», реализующийся в Липецкой области с 2020 года, принёс положительные результаты. Об этом сегодня сообщили на брифинге, который прошёл в администрации региона. С журналистами встретились заместитель главы администрации Липецкой области Анатолий Якутин, начальник регионального управления образования и науки Лилия Загеева и ректор Липецкого института развития образования Инесса Шуйкова.

Анатолий Якутин подчеркнул, что региональный проект «Гуманная школа» направлен, прежде всего, на личностное развитие ребёнка, построение уважительных, доверительных отношений между детьми, учителями и родителями, бережное внимание к внутреннему миру ребёнка, его интересам и потребностям.

В гуманной школе свободный выбор одежды с соблюдением дресс-кода. Отсутствуют отметки в классическом их понимании, успеваемость анализируется по определённой системе оценивания. Домашнее задание во многом индивидуальное. Весь процесс обучения направлен на развитие потенциала детей.

«Многие дети и родители нацелены в основном на оценки. Но если ребёнок будет приходить в школу не за знаниями, а за оценками, то он или потеряет интерес и станет троечником, или ему будет сложно понять, чего он по-настоящему хочет в жизни, на что способен. Гуманная педагогика заинтересовывает, раскрывает личность, мотивирует познавать, постигать, учиться», – прокомментировал Анатолий Якутин.

Согласно результатам опросов, проведённым среди участников проекта, 74% родителей заявили, что у детей возросла мотивация к обучению. В 89% случаев отмечалось, что обучающиеся по гуманной системе дети находятся в положительном психологическом состоянии. Доказано, что в ходе реализации проекта снизились стрессовые ситуации, связанные с обучением.

К проекту «Гуманная школа» в регионе присоединились уже 120 классов в 40 образовательных учреждениях. Каждая организация участвует в проекте на добровольной основе, решение принимается совместно педагогической и родительской общественностью школы. Как подчеркнула Лилия Загеева, проект полностью соответствует Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации». Реализация находится на контроле управления образования и науки Липецкой области. Организационно-методическое сопровождение ведёт региональный институт развития образования. Методическая поддержка включает в себя проектные сессии по нормативно-правовой документации для управленческих команд образовательных организаций, семинары для учителей по методике преподавания предметов, открытые уроки с приглашением всех желающих педагогов.

Принципы гуманной педагогики не являются для Липецкой области абсолютным новаторством. Один из основоположников этой методики преподавания – липецкий педагог Константин Москаленко. Его идеи получили название «липецкий опыт». В своей работе Константин Александрович делал акцент на личностно-ориентированном обучении и сотрудничестве. Москаленко увлекал и мотивировал детей, работал с учителями и родителями.

На брифинге отмечалось, что примеру Липецкой области последовали коллеги из Белгородской области, где уже несколько школ начали практиковать принципы гуманной педагогики.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.