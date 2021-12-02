«Мы хотим, чтобы жить было комфортно»

На тематической сессии «Городской креатив» эксперты обсудили цели и задачи, которые ставит перед собой бизнес, занимаясь благотворительностью Фото: предоставлено пресс-службой

В Санкт-Петербурге прошел форум социальных инвестиций «Родные города», главной темой которого стало партнерство для устойчивого развития регионов. В мероприятии приняли участие представители компании «Металлоинвест».

В своем выступлении директор департамента устойчивого развития Металлоинвеста Кирилл Цикун рассказал, что предприятия компании находятся в четырех городах, три из которых - моногорода с населением около ста тысяч человек:

- Мы хотим, чтобы жить здесь было комфортно, а такие сферы как образование, медицина, культура находились на уровне региональных и федеральных центров. Создание благоприятной среды – это ответ на традиционные для небольших городов проблемы и фактор долгосрочной устойчивости.

Спикерами сессии также выступили директор центра КСО СПбГУ Юрий Благов, директор департамента обеспечения устойчивости бизнеса РУСАЛ Рустам Закиев, руководитель PR службы «Газпром переработка» Юлия Митрофанова, директор по корпоративным коммуникациям и устойчивому развитию группы «Свеза» Валентина Лихачева, директор по бренду, коммуникациям и КСО компании «ОМК» Мария Курносова.

На тематической сессии «Городской креатив» эксперты обсудили цели и задачи, которые ставит перед собой бизнес, занимаясь благотворительностью. Также прозвучала тема важности объединения усилий государства, бизнеса и общества для решения актуальных проблем региональных городов. Был отмечен вклад креативных проектов в развитие городской среды и повышения качества жизни.

Среди примеров создания ярких городских пространств – Парк Никитина в Железногорске, ревитализация поймы и возрождение прибрежной рекреационной зоны малой реки Теплый колодезь в Губкине, реконструкция центральной набережной Старого Оскола и центральной магистрали Новотроицка – улицы Советской. Такие становятся центром притяжения, местом, где людям нравится проводить свой досуг. Здесь устраивают масштабные городские праздники и встречи сообществ.

Помогает в этом грантовый конкурс «Вместе! С моим городом» Металлоинвеста. С помощью этого проекта добровольцы получают возможность воплотить в жизнь свои проекты.

Лучшие предложения проходят публичную защиту, обсуждение с руководителями городов и представителями региона. У них есть шанс войти в ежегодную программу социально-экономического партнерства (СЭП), подписываемую Компанией с регионом.

Важный проект 2021 года был запущен на Михайловском горно-обогатительном комбинате им. А.В. Варичева. Это промышленный туризм. В маршрут помимо посещения уникального карьера вошел также открытый при поддержке Компании и благотворительного фонда «Искусство, Наука и Спорт» центр современного искусства «Цикорий» – новое креативное пространство Железногорска.

Промышленный туризм должен стать драйвером привлекательности города горняков и помочь развитию малого и среднего предпринимательства, индустрии гостеприимства.

На форуме было отмечено, что тесное сотрудничество общества, бизнеса и власти дает реальную возможность для воплощения крупных проектов.