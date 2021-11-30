Продление ряда льгот для молодежи и пожилых граждан одобрила Воронежская облдума

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Средства, необходимые на реализацию этих мер соцподдержки, заложены в полном объеме в бюджете области на предстоящий трехлетний период, отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Напомним, во исполнение пункта поручений Президента РФ Владимира Путина в Воронежской области установлены льготы на проезд школьникам и студентам в пригородном железнодорожном транспорте. Законодательством региона предусмотрено, что школьникам старше 7 лет, а также студентам-очникам, обучающимся в профессиональных образовательных организациях и вузах, установлена льгота на проезд в размере 50% оплаты.

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– Срок предоставления данной меры социальной поддержки истекает 31 декабря 2021 года. Учитывая ее социальную значимость, поручение Президента Российской Федерации, а также многочисленные обращения воронежцев, депутаты регионального парламента одобрили продление соответствующей нормы законодательства, причем сразу на трехлетний период – по 31 декабря 2024 года, – рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Расходы областного бюджета на эти цели также предусмотрены в полном объеме. Для реализации решения, принятого в интересах молодых людей, проживающих в районах области и обучающихся в Воронеже, в 2022 году заложено 25,3 млн рублей, в 2023 году – 26,4 млн рублей, а в 2024 году – более 27,4 млн.

Кроме того, Воронежская областная Дума единогласно поддержала продление срока предоставления дополнительной меры соцподдержки в виде денежной компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, для граждан, достигших возраста семидесяти, восьмидесяти лет. Срок ее предоставления также истекает 31 декабря этого года.

– Продление срока выплат компенсации позволит и в дальнейшем поддерживать уровень жизни пожилых граждан, являющихся собственниками жилых помещений в многоквартирных домах. Учитывая, что численность получателей компенсации с начала действия закона в 2016 году по настоящее время возросла на 33%, льготой смогут воспользоваться более 4 тысяч человек, – отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Принимая во внимание социальную значимость этой дополнительной меры социальной поддержки, парламентарии утвердили продление ее действия также на три года. Общая потребность в средствах для ее реализации составит более 29 млн рублей.