В Воронежской области насчитывается более 21 тысячи официально зарегистрированных добровольцев

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Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов встретился с активистами добровольческой организации «Волонтерский корпус 36». Встреча была приурочена ко Дню волонтера, который отмечается в Российской Федерации 5 декабря.

Мероприятие прошло в Благотворительном центре, который размещается на территории Тихвино-Онуфриевского храма Воронежа. 15 апреля 2020 года «Волонтерский корпус 36» был создан при Молодежном отделе Воронежской епархии по благословению митрополита Воронежского и Лискинского Сергия. Главная задача этой добровольческой организации — помощь пожилым людям во время пандемии коронавируса.

Во встрече приняли участие председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, депутат Государственной Думы РФ Игорь Кастюкевич, настоятель Тихвино-Онуфриевского храма, протоиерей Николай Лищенюк, а также представители отряда автоволонтеров, которые входят в состав «Волонтерский корпус 36».

Владимир Нетёсов поблагодарил добровольцев за их помощь в условиях пандемии.

- Волонтерское движение объединяет людей с активной гражданской позицией. На собственном транспорте и в личное время вы помогаете доставлять врачей к пациентам на дом. Я знаю, что в самые напряженные дни один автоволонтер может совершать до 40 таких выездов. Спасибо вам за внимательное отношение к проблемам пожилых и одиноких жителей нашего региона. Вы — неравнодушные люди, готовые помогать землякам и менять жизнь к лучшему, — подчеркнул Владимир Нетёсов.

Председатель облдумы также отметил роль в развитии волонтерского движения Воронежской митрополии и лично ее главы, митрополита Воронежского и Лискинского Сергия.

Он также напомнил, что новый импульс в своем развитии волонтерское движение получило в 2013 году, когда был принят областной закон «О добровольческой деятельности». Закон создал правовые условия для самовыражения и самореализации граждан посредством вовлечения их в социальную практику. В настоящее время в области насчитывается более 21 тысячи официально зарегистрированных добровольцев. Но регулярно принимающих участие в волонтерских мероприятиях воронежцев гораздо больше. Председатель областной Думы обратил внимание участников встречи на то, что самая массовая акция в регионе — «Весенняя неделя добра» — объединила более 230 тысяч волонтеров, среди которых были школьники, студенты, люди разных возрастов и профессий.

Владимир Нетёсов вместе с депутатом Госдумы Игорем Кастюкевичем вручили награды регионального парламента самым активным участникам отряда автоволонтеров.

. Фото: предоставлено пресс-службой Воронежской областной Думы.

. Фото: предоставлено пресс-службой Воронежской областной Думы.

Среди награжденных оказались и несколько многодетных мам, которые не только успевают воспитывать детей, но и оказывать реальную помощь нуждающимся людям. Например, у Ирины Коваленко — 5 детей, и тем не менее каждый день на собственном автомобиле она развозит продукты, лекарства, предметы первой необходимости пожилым одиноким воронежцам. В волонтерской деятельности Ирине помогают дети, она считает, что лучшее воспитание для них — конкретные примеры сострадания и заботы.

Кстати, депутаты Воронежской областной Думы активно помогают волонтерам в осуществлении их деятельности. По просьбе руководителя «Волонтерский корпус 36» протоиерея Николая Лищенюка добровольцам еженедельно выделяется требуемый запас топлива. Также для подопечных Храма, которые оказались в сложной жизненной ситуации, были выделены стройматериалы.

Владимир Нетёсов подчеркнул, что депутатский корпус и дальше будет оказывать волонтерам всестороннюю помощь и поддержку.